Ağaçları rengarenk el örgüleriyle giydirdiler

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Tekstil Atölye mezunları, öğrencileri ve aileleri, doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "2. Renk A Renk" etkinliği çerçevesinde yerleşkedeki bazı ağaçları el örgüleriyle giydirdi.

"MAVİ KAPAKLAR GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLÜDÜR"

Mavi kapaklı örgüyü hazırlayan Tekstil Atölyesinden Okutman Sevgi Yüksel Uzunöz, yaptığı açıklamada, ellerine iğne, iplik almayı bilmeyen öğrencilerle bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Projenin amacı doğaya ve doğal ortama dikkati çekmek, farkındalık yaratmaktır. Ben de mavi kapak çalışmamla katıldım. Mavi kapağı tercih etmemin sebebi, mavi kapak biliyorsunuz geri dönüşümün sembolüdür. Doğaya verilen zararlı maddelerin geri toplanmasını ifade eden bir anlam taşımaktadır. Güzel gelişmeler, duyarlılıklar oluyor. İzleyenler açısından da çok büyük faydaları oluyor. Ağaç formunu seçmemizin birçok sebebi var. Ağaç oksijen kaynağıdır. Almış olduğumuz oksijeni ağaçlara borçluyuz. Şehirde, parklarda, belediyelerdeki yeşil alanlarda da bunu taşırsak görsel olarak da ulaşabileceğimiz kitle sayısı artacağı için hedeflerimize daha fazla ulaşmış olacağız. Ayrıca Bursa’da tekstil ve sanayi sektörü yaygın. İplik firmaları ellerindeki değerlendirmedikleri iplikler varsa onları da bize verebilirler. Bunları talep ediyoruz. Bunu doğa ve doğaya dikkati çekmek için istiyoruz."





Öğrencilerden İrem Mercan ise doğaya ve doğal olana verilen önemi artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını aktardı.