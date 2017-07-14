Ağaçlarını kesen belediyeye hesap sordu

Isparta Yalvaç'ta yanlız yaşayan 71 yaşındaki Melahat Peker'in geçen yıl mart ayında 'yeşillik olsun' düşüncesiyle kaldırım üzerine diktiği 5 elma ve 1 dut fidanından rahatsız olan komşuları, belediyeye şikayette bulundu.

2 METRELİK AĞACI SIRTINA ALIP BELEDİYEYE GİTTİ

Şikayet sonrası 5 ağacı kendisi kesen Peker, belediye zabıtasından dut ağacının kalmasını rica etti. Ancak geçen pazartesi günü evde olmadığı sırada gelen belediye görevlileri, dut ağacını kesip götürdü. Belediyeye gidip kesilen ağacın verilmesini isteyen Melahat Peker, kendisine teslim edilen yaklaşık 2 metrelik dut ağacını sofra bezine sarıp geçen salı günü Yalvaç Belediyesi'nin yolunu tuttu.

"BU FİDANA ÇOCUĞUM GİBİ BAKTIM"

Omzunda taşıdığı dut ağacıyla gözyaşları arasında belediyeye giden Melahat Peker, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'nün makamına çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık görüşmeden sonra dışarı çıkan Peker, "Bu fidana çocuk gibi baktım. Bir ağacı sığdıramadılar. Başkan 'haberim yok' deyip işin içinden sıyrıldı. Kime ne zararı vardı?" diye gözyaşı döktü. Zabıta Müdürü Hacı Yakup Hisarardımlı ise "Yaya kaldırımına ağaç dikmek yasaktır. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok" dedi.