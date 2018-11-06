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Ağaçtan atlayan leopar impalayı avladı

Afrika savanalarında avlanan bir leopar, sinsice yaklaştığı impalayı ağaçtan atlayarak avladı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 15:48..
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Afrika'da kaydedilen bir görüntüde , bir leoparın, ağacın üzerinden atlayarak bir impalayı avladığı görülüyor. Ağacın üzerinde pusu kuran leopar, hemen altta otlayan impalanın üzerine atlayarak, sinsi ve ani bir saldırı ile hedefini avlamayı başardı.

Ağaçtan atlayan leopar impalayı avladı

LEOPARI AVLADI

Vahşi hayvan sinsice kurduğu planını avının üzerine atlayarak başarıyla gerçekleştirdi. O sırada savanda bulunan impala sürüsü canlarını kurtarmak için arkadaşlarını terk ederken, leopar, acını sadece saniyeler içerisinde öldürerek afiyetle yedi.

Leopar ağaçtan atlayıp impalayı avladı - VİDEO

O anlar vahşi doğa belgeselcileri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağaçtan atlayan leopar impalayı avladı

Ağaçtan atlayan leopar impalayı avladı

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