Ağaçtan atlayan leopar impalayı avladı

Afrika'da kaydedilen bir görüntüde , bir leoparın, ağacın üzerinden atlayarak bir impalayı avladığı görülüyor. Ağacın üzerinde pusu kuran leopar, hemen altta otlayan impalanın üzerine atlayarak, sinsi ve ani bir saldırı ile hedefini avlamayı başardı.

LEOPARI AVLADI

Vahşi hayvan sinsice kurduğu planını avının üzerine atlayarak başarıyla gerçekleştirdi. O sırada savanda bulunan impala sürüsü canlarını kurtarmak için arkadaşlarını terk ederken, leopar, acını sadece saniyeler içerisinde öldürerek afiyetle yedi.

Leopar ağaçtan atlayıp impalayı avladı - VİDEO

O anlar vahşi doğa belgeselcileri tarafından saniye saniye kaydedildi.