Ağaoğlu 28 milyon liralık yalının vergisini ödedi mi

Ali Ağaoğlu, kızı Sena'yı dillere destan bir düğünle evlendirdi. Düğünde, Sena Ağaoğlu'nun gelinliği ve düğün pastasının boyu ile birlikte Ağaoğlu'nun damadına düğün hediyesi de konuşuldu.

28 MİLYON LİRALIK DÜĞÜN HEDİYESİ; YALI

Ali Ağaoğlu'nun, damadına düğün hediyesi olarak verdiği yalının değeri tam 28 milyon lira.

YALININ İNTİKAL VERGİSİ 7,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Bir mülkü, karşılıksız olarak bir başka kişiye verdiğinizde intikal vergisi ödemeniz gerekiyor.

AĞAOĞLU BU VERGİYİ ÖDEDİ Mİ?

Ali Ağaoğlu'nun damadına 28 milyon liralık bir yalı hediye etmesi için devlete 7,5 milyon lira dolaylarında bir ücret ödemesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı'nın merakımızı gidermesini istiyoruz, Ali Ağaoğlu bu parayı ödedi mi?