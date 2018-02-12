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Ağaoğlu'ndan oğlunun hamile sevgilisine hediye

Ali Ağaoğlu, oğlunun hamile sevgilisine 280 metrekarelik ev hediye edecek.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 08:14..
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DD

Genç sevgilileriyle magazin gündeminden düşmeyen Ali Ağaoglu, dede oluyor.

OĞLUNUN SEVGİLİSİ HAMİLE

Ağaoğlu'nun 31 yaşındaki oğlu Alican Ağaoglu, iki yıldır Miray İskilipli ile birlikte yaşıyor. Miray İskilipli, Alin adını vermeyi düşündükleri kızlarına yedi aylık hamile.

DOĞUM HEDİYESİ HAZIR

Posta'da yer alan habere göre, Dede olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu, doğacak torununa hediyesini hazırladı bile. Torunu olacağını öğrenen Ağaoğlu, en son yaptığı siteden 280 metrekarelik penthouse daireyi Alin'e ayırdı.

Ağaoğlu'ndan oğlunun hamile sevgilisine hediye

Ağaoğlu'ndan oğlunun hamile sevgilisine hediye

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