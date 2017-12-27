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Ağaoğlu'nun arabasını çürüttüler, 'iadesi yok' dediler

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 11:50..
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Ağaoğlu'nun arabasını çürüttüler, 'iadesi yok' dediler

İş adamı Ali Ağaoğlu, Türkiye'ye ilk kez 2011 yılında kendisinin getirdiği Tesla marka roadster elektrikli otomobili İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yerli elektrikli araç üretilmesi şartıyla hibe etmişti.

Ağaoğlu'nun arabasını çürüttüler, 'iadesi yok' dediler
Fotoğraf: 2011 yılında gerçekleşen teslim töreninden

1 HAFTALIĞINA İSTEDİLER, HİBE JESTİYLE KARŞILAŞTILAR

Oysa İstanbul Üniversitesi makina fakültesi dekanı incelemek amacıyla aracı sadece 1 haftalığına istemişti. Ağaoğlu'nun bu büyük jestine rağmen, aradan geçen 6 yılda hibe için verilen söz tutulmadı.

Ünlü iş adamı, yeni bir elektrikli araç üretim haberi alamadığı gibi aracıyla ilgili de haber alamadı.

Ağaoğlu'nun arabasını çürüttüler, 'iadesi yok' dediler

"TEK ŞARTIM VAR, BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPIN"

Ali Ağaoğlu, İTÜ makina fakültesi dekanının kendisinden 1 haftalık ricasını önce reddedip sonra şartlı olarak hibe etmeye karar vermiş ve Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracının geliştirilmesi ve yapılması şartıyla verirken bir de söz vermişti: Ağaoğlu, söz konusu yerli elektrikli aracın yapılması durumunda, araç filosu için 500 adet aracı kendisinin satın alacaktı.

Ağaoğlu'nun arabasını çürüttüler, 'iadesi yok' dediler

"6 YIL BOYUNCA BİLGİ ALAMADIK"

Tesla'nın teslim töreninin üstünden geçen 6 yıla rağmen ne Tesla üzerinde bir inceleme, ne de yeni bir yerli elektrikli araç haberi alamayan Ali Ağaoğlu'nun bilgi alma çabaları da boşa çıkınca üniversiteye arkadaşlarını göndererek acı gerçeği öğrendi.

"ÇÜRÜYEN TESLA'NIN MASRAFI 50 BİN DOLAR"

Ali Ağaoğlu'nun bu duyarlı jestine karşılık, geçen 6 yıl içinde rektör değişimi yaşandığı ve aracın rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedildiği ortaya çıktı. Aracın pilleri tükenmiş, şarj sistemi bozulmuş olarak bulundu. Aracın ancak 50 bin dolar masrafla tamir edilebileceği öğrenildi.

"HİBE OLAN İADE EDİLEMEZ" YANITI

Aracın atıl vaziyette tutulmasına gönlü razı olmayan Ağaoğlu aracını bir dilekçeyle geri istese de olumlu yanıt alamadı. Ağaoğlu'na, İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğu’ söylendi.

TESLA ROADSTER

Karbon emisyonu olmamasını elektrikli moturuna borçlu olan Tesla Roadster, 3,7 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor.

3.5 saatte şarj edilebilen lityum-iyon pillerle çalışsa da 288 beygir motora sahip.

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