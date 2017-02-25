Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

ARALARINDA 39 YAŞ VAR

Ali Ağaoğlu geçen yazdan bu yana kendisinden 39 yaş küçük balerin, pilates uzmanı Duygu Su Gülpınar ile aşk yaşıyor.

Duygu Su Gülpınar, yaş farkı nedeniyle kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

HER SATIRI SİTEM

Sitem dolu bir yazı yazan Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiç bir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat, isteyenler yine benim anlattıklarımı değil . Anlamak istediklerini okuyacak bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuarda eğitim alan ve İzmir'in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim...





O ağır antremanlarda yoktunuz. canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz...





"ELEKTRİK FATURAMI DÜŞÜNÜRKEN YOKTUNUZ.."

Pilates dersimden sonra ki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz...





Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri nede kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla..."