Abdullah Ağar, PKK'nın halka baskısını anlattı

Emekli yüzbaşı, tim komutanı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın bulunduğu bölgede kadın ve çocuklara terör baskısı uyguladığını belirtti.

"MEHMETÇİĞİM KAÇ KERE ŞEHİT DÜŞTÜ"

Ağar, PKK'nın kadın ve çocukları da kullandığını söyleyerek, "Ellerinde boyundan büyük tüfekle bir şekilde mücadeleye dahil ediliyorlar. Çocukları kullanıyorlar. Kürt bebesini kurtarmak için benim Mehmetçiğim kaç kere şehit oldu. Onu o coğrafyanın insanı çok iyi biliyor. Niye? Baskı var çünkü üstünde. PKK'nın, YPG'nin, YRK'nın baskısı var üstünde çünkü. Korkuyorlar." diye konuştu.

"İLLEGAL FAALİYETLERDEN KAZANIYORLAR"

Ağar ayrıca, "O baskı onu domine ediyor sürekli ve bir şekilde de kapmak için de bir sürü şey yapıyorlar. Çok da paraları var. Uyuşturucudan, haraçtan, yaptığı illegal faaliyetlerden, bizim belediyelerin bir kısmını ele geçirdiler, oradan da aktarmış oldukları paralardan kazanıyorlar." dedi.

Abdullah Ağar halka terör baskısını anlattı İZLE



"ABD KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Ağar ABD'nin kendi menfaatine göre hareket ettiğini belirterek, "Bize hep sizin yanınızdayız diyor, aslında bizi de onları da yönetmek ve yönlendirmek istiyor. Sadece kendi menfaatleri için." ifadelerini kullandı.