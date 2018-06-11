Agatha Christie ile geç kalınmış bir macera: Örümcek Ağı

Christie, Örümcek Ağı’nı ilk kez 1954’te kaleme aldıktan sonra Londra’daki Savoy Tiyatrosu’nda 774 kez sahnelendi. Macera dolu bu hikayeyi okuduktan sonra bir kez daha Christie’nin zekasına ve kurgu gücüne hayran kalacaksınız…

(Agatha Christie)

ÖRÜMCEK AĞI

Clarissa, dışişlerinde gelecek vaat eden bir diplomatın karısıdır. Sürekli cinayetler üzerine düşünür, varsayımlar üretir. Bir gün bir cesetle karşı karşıya kaldığında neler yapacağı konusunda kendine sorular sormaktan bir türlü vazgeçemez.

Ve sonunda bir gün neler yapacağını düşünmesine gerek kalmaz. Çünkü artık neler yapacağını yaşayarak öğrenmesini sağlayacak bir ceset, evinin salonunda öylece durmaktadır. Onu ortadan kaldırmak için her yolu dener; kendisine suç ortakları bulmak da buna dahil. Ancak asıl olay, polis müfettişi eve geldiğinde başlar…

Heyecanlanmaya, gizem dolu bir hikayenin içinde katilin kim olduğunu, cesedin ne olacağını sorgulamaya hazır mısınız?

Örümcek Ağı

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 192

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Damla Karakuş

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