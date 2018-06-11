taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.072
USD
4,5283
EURO
5,3385
ALTIN
188,89
PETR
75,7800

Agatha Christie ile geç kalınmış bir macera: Örümcek Ağı

Cinayet romanlarının akla gelen en ünlü isimlerinden Agatha Christie’nin 1954’te yazdığı romanı Örümcek Ağı, ilk kez Türkçede.

Özel İçerik | 11.06.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Kitap
Agatha Christie ile geç kalınmış bir macera: Örümcek Ağı

örümcek ağı

Christie, Örümcek Ağı’nı ilk kez 1954’te kaleme aldıktan sonra Londra’daki Savoy Tiyatrosu’nda 774 kez sahnelendi. Macera dolu bu hikayeyi okuduktan sonra bir kez daha Christie’nin zekasına ve kurgu gücüne hayran kalacaksınız…

Agatha Christie ile geç kalınmış bir macera: Örümcek Ağı

(Agatha Christie)

ÖRÜMCEK AĞI

Clarissa, dışişlerinde gelecek vaat eden bir diplomatın karısıdır. Sürekli cinayetler üzerine düşünür, varsayımlar üretir. Bir gün bir cesetle karşı karşıya kaldığında neler yapacağı konusunda kendine sorular sormaktan bir türlü vazgeçemez.

Ve sonunda bir gün neler yapacağını düşünmesine gerek kalmaz. Çünkü artık neler yapacağını yaşayarak öğrenmesini sağlayacak bir ceset, evinin salonunda öylece durmaktadır. Onu ortadan kaldırmak için her yolu dener; kendisine suç ortakları bulmak da buna dahil. Ancak asıl olay, polis müfettişi eve geldiğinde başlar…

Heyecanlanmaya, gizem dolu bir hikayenin içinde katilin kim olduğunu, cesedin ne olacağını sorgulamaya hazır mısınız?

Agatha Christie ile geç kalınmış bir macera: Örümcek Ağı

Örümcek Ağı

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

118
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

131
IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

89
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

149
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

191
Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

24
İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM