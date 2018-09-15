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Agatha Christie’den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

Cinayet romanlarının enfes yazarı, Polisiye Edebiyatın özel isimlerinden Christie’den insani duyguları açıklayan 14 alıntı…

Özel İçerik | 15.09.2018 - 10:01..
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Agatha Christie

Cinayet romanı denince akla gelen ilk isimlerden o; tam adıyla Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mollowan. Ancak bir yandan “Mary Westmacott” takma adıyla aşk romanları da yazdı. "Dedektif Hercule Poirot" karakterini yarattı. Ancak yine de asıl ününe, yazdığı 80 dedektif romanı ve West End tiyatrolarında sahnelenen oyunlarıyla ulaştı.

Erken yaşta babasız kaldıktan sonra annesi tarafından evde eğitilen Christie, 128 yıl önce bugün dünyaya geldi. Geçirdiği yalnız çocuklukta kazandığı her bir duyguyu kalemi ile aktaran yazarı, eserlerinden 14 enfes alıntı ile anıyoruz…

Agatha Christie'den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

- Her insan günün birinde doğru yoldan çıkar.

(Işıklar Sönünce)

*

- İnsanın içinde, kendisinin bile bilemediği birtakım istekler, arzular vardır.

(Noel’de Cinayet)

*

- Gurur, insanın duygularını saklamasına yarar. Onları hissetmene engel olamaz.

(Işıklar Sönünce)

*

- Kötülük sadece insanın kafasında değil! Dünyada yaşayan, var olan bir şey!

(Noel’de Cinayet)

Agatha Christie'den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

- İnsan ümitsizliğe kapıldı mı, mahvoluyor. İçten içe çürümeye benziyor bu.

(Ölüm Saatleri)

*

- Hiçbir uşak efendisini bir kahraman saymaz.

(İskemlede Beş Ceset)

*

- Seven bir kadın kalbi birçok darbeyi affeder.

(Dersimiz Cinayet)

*

- Önemli olan suçlular değil,suçsuzlar!

(Şahidin Gözleri)

Agatha Christie'den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

- Genç omuzların üzerinde yaşlı kafalar bulmak imkansız.

(Üçüncü Kız)

*

- İnsanlar, yalanlara gerçeklerden daha kolay inanırlar.

(On Küçük Zenci)

*

- Temel çürükse, her şey çürük demektir.

(Sonuncu Kurban)

*

- Günahın seni daima izler, bunu unutma.

(On Küçük Zenci)

Agatha Christie'den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

- İnsan nezle oluncaya kadar, burnundan soluk almanın ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu fark etmiyor.

(Fare Kapanı)

*

- Didinmekten sonra uyku, fırtınadan sonra liman, savaştan sonra rahat, hayattan sonra ölüm, çok memnun eder.

(Sonuncu Kurban)

Damla Karakuş

[email protected]

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