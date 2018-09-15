Agatha Christie’den yaşamın gerçek duygularına dair 14 özel alıntı

Cinayet romanı denince akla gelen ilk isimlerden o; tam adıyla Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mollowan. Ancak bir yandan “Mary Westmacott” takma adıyla aşk romanları da yazdı. "Dedektif Hercule Poirot" karakterini yarattı. Ancak yine de asıl ününe, yazdığı 80 dedektif romanı ve West End tiyatrolarında sahnelenen oyunlarıyla ulaştı.

Erken yaşta babasız kaldıktan sonra annesi tarafından evde eğitilen Christie, 128 yıl önce bugün dünyaya geldi. Geçirdiği yalnız çocuklukta kazandığı her bir duyguyu kalemi ile aktaran yazarı, eserlerinden 14 enfes alıntı ile anıyoruz…

- Her insan günün birinde doğru yoldan çıkar.

(Işıklar Sönünce)

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- İnsanın içinde, kendisinin bile bilemediği birtakım istekler, arzular vardır.

(Noel’de Cinayet)

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- Gurur, insanın duygularını saklamasına yarar. Onları hissetmene engel olamaz.

(Işıklar Sönünce)

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- Kötülük sadece insanın kafasında değil! Dünyada yaşayan, var olan bir şey!

(Noel’de Cinayet)

- İnsan ümitsizliğe kapıldı mı, mahvoluyor. İçten içe çürümeye benziyor bu.

(Ölüm Saatleri)

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- Hiçbir uşak efendisini bir kahraman saymaz.

(İskemlede Beş Ceset)

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- Seven bir kadın kalbi birçok darbeyi affeder.

(Dersimiz Cinayet)

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- Önemli olan suçlular değil,suçsuzlar!

(Şahidin Gözleri)

- Genç omuzların üzerinde yaşlı kafalar bulmak imkansız.

(Üçüncü Kız)

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- İnsanlar, yalanlara gerçeklerden daha kolay inanırlar.

(On Küçük Zenci)

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- Temel çürükse, her şey çürük demektir.

(Sonuncu Kurban)

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- Günahın seni daima izler, bunu unutma.

(On Küçük Zenci)

- İnsan nezle oluncaya kadar, burnundan soluk almanın ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu fark etmiyor.

(Fare Kapanı)

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- Didinmekten sonra uyku, fırtınadan sonra liman, savaştan sonra rahat, hayattan sonra ölüm, çok memnun eder.

(Sonuncu Kurban)

Damla Karakuş

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