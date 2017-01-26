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Ağbaba: Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olsa karşıyız

CHP’li Veli Ağbaba partili cumhurbaşkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu seçilse de karşı olduklarını belirtti.

26.01.2017 - 16:28
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veliağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partili cumhurbaşkanlığı sistemine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa bile karşı olduklarını söyledi.

"BU CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

CHP'li Veli Ağbaba, CHP Adana İl Başkanlığı binasında partililer ve kent milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veli Ağbaba, anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan Meclis oturumlarının halktan gizlendiğini savundu. Anayasa değişikliğiyle rejimin değiştirilmek istendiğini ileri süren Ağbaba, "Partili cumhurbaşkanlığına karşıyız. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilse de karşıyız, rejim değişikliğine karşıyız. Padişahların bile partisi yoktu. Bu CHP'nin değil Türkiye'nin meselesidir" dedi.

 

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