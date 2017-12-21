Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının görüşüldüğü sırada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması sırasında kullandığı bazı ifadeleri AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak protesto ettileri.

AĞBABA'NIN SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Ağbaba'nın, "AK Parti sadece burada oturan milletvekillerinden ya da saraydaki paralel hükümet ve danışmanlardan oluşmuyor. Yandaş kalemi, besleme akademisyeni, şaklaban televizyoncusu, yalaka topçusu, yağcı popçusu, ensesi kalın patronu, uzaktan kumandalı hakimi, kadrolu mafyası, külahlı, feslisiyle bütün bir yapı." sözleri nedeniyle Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, temiz bir dil kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Protestoların sürmesi üzerine Bahçekapılı, Ağbaba'nın konuşma süresi bitmeden birleşime ara verdi.

Aranın bitmesinin ardından Ağbaba, AK Parti milletvekillerinin tepkileri arasında sözlerini tamamladı..

"MİLLETVEKİLLERİNİ AŞAĞILAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tasarının maddeleri üzerinde yaptığı konuşmada, görüşmelerin sonuna yaklaşırken yapılan bazı konuşmaların ilerleyen saatlerde TBMM'yi germeye, AK Parti milletvekillerini incitmeye yönelik olduğunu ifade etti.

CHP'li Ağbaba'nın konuşmasının bir bölümünü, AK Parti ifadelerini CHP olarak değiştirerek tekrarlayan Elitaş, bazı CHP mensuplarının geçmişteki konuşmalarından da örnekler verdi.

Elitaş, "Milletvekillerini burada aşağılayarak, onlara şaklaban diyerek, 15 Temmuz 2016'da kahramanca direnen milletvekillerini aşağılamak kimsenin haddi de hakkı da değildir." diye konuştu.

Seçilmiş cumhurbaşkanını yok sayan bir CHP'nin demokrasi ile çelişeceğini kaydeden Elitaş, TBMM'de konuşan herkesin, iki kez gazi olmuş bir çatının altında hitap ettiğini unutmaması, sözlerini buna göre seçmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Elitaş: Vekilleri aşağılamak kimsenin haddine değil VİDEO