taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8257
EURO
4,5504
ALTIN
155,96
PETR
64,4500

Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2018 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerine Veli Ağbaba-Mustafa Elitaş tartışması damga vurdu. Meclis, sabaha karşı 04:20 sularında kapandı.

AA | 21.12.2017 - 05:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının görüşüldüğü sırada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması sırasında kullandığı bazı ifadeleri AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak protesto ettileri.

Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

AĞBABA'NIN SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Ağbaba'nın, "AK Parti sadece burada oturan milletvekillerinden ya da saraydaki paralel hükümet ve danışmanlardan oluşmuyor. Yandaş kalemi, besleme akademisyeni, şaklaban televizyoncusu, yalaka topçusu, yağcı popçusu, ensesi kalın patronu, uzaktan kumandalı hakimi, kadrolu mafyası, külahlı, feslisiyle bütün bir yapı." sözleri nedeniyle Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, temiz bir dil kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Protestoların sürmesi üzerine Bahçekapılı, Ağbaba'nın konuşma süresi bitmeden birleşime ara verdi.

Aranın bitmesinin ardından Ağbaba, AK Parti milletvekillerinin tepkileri arasında sözlerini tamamladı..

Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

"MİLLETVEKİLLERİNİ AŞAĞILAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tasarının maddeleri üzerinde yaptığı konuşmada, görüşmelerin sonuna yaklaşırken yapılan bazı konuşmaların ilerleyen saatlerde TBMM'yi germeye, AK Parti milletvekillerini incitmeye yönelik olduğunu ifade etti.

CHP'li Ağbaba'nın konuşmasının bir bölümünü, AK Parti ifadelerini CHP olarak değiştirerek tekrarlayan Elitaş, bazı CHP mensuplarının geçmişteki konuşmalarından da örnekler verdi.

Elitaş, "Milletvekillerini burada aşağılayarak, onlara şaklaban diyerek, 15 Temmuz 2016'da kahramanca direnen milletvekillerini aşağılamak kimsenin haddi de hakkı da değildir." diye konuştu.

Seçilmiş cumhurbaşkanını yok sayan bir CHP'nin demokrasi ile çelişeceğini kaydeden Elitaş, TBMM'de konuşan herkesin, iki kez gazi olmuş bir çatının altında hitap ettiğini unutmaması, sözlerini buna göre seçmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Elitaş: Vekilleri aşağılamak kimsenin haddine değil VİDEO

Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanlığı'ndan Kırmızı Işık projesi
Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.
CHP'den BAE'ye tepki: Bu densizliği kınıyoruz
BAE Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den geldi.
Bekir Bozdağ'dan Trump'a Kudüs cevabı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Trump'ın Kudüs kararının aleyhine oy kullanmayı düşünenleri tehdit etmesi üzerine "Tam egemen ve bağımsız hiçbir ülke ABD Başkanının tehdidine boyun eğmez" dedi.
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik
Gaziantep'in kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Suriyeli çocuklar koro oluşturdu. Müzikal öncesi sahneye çıkarak Türkiye'ye teşekkür eden küçük Ruha Muhammed, "Yaptıklarınızı unutmayacağız" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

172
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

44
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

9
İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

24
Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

Ağbaba'nın sözleri Meclis'i sabah kapattı

19
Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı

Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı

8
Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM