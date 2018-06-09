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Ağbal: İlk çeyrekte yüzde 7'den fazla büyüme bekliyoruz

Hafta başında 2018 yılının ilk çeyrek büyüme oranının açıklanacağını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme beklediğini açıkladı.

AA | 09.06.2018 - 23:31..
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Türkiye'nin 2017 yılında göstermiş olduğu güçlü performansın 2018'de de devam edeceğini söyleyen Ağbal, gerçekleşen büyümenin ülkeye ciddi anlamda katkı sağladığını dile getirdi.

Ağbal: İlk çeyrekte yüzde 7'den fazla büyüme bekliyoruz


"SERVİNDİREN OLAY YATIRIM TARAFINDAN HARCAMALARIN GÜÇLENMESİ"

Ağbal, bu yılın ilk çeyreğinin yatırım, üretim, ihracat, satış ve güven endeksleri olarak çok güçlü olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Pazartesi günü 2018 yılının ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Farklı farklı tahminler var. Yüzde 7'nin üzerinde ilk çeyrekte bir büyüme bekliyoruz. Türkiye ekonomisinde 2017 yılında göstermiş olduğumuz güçlü performansın 2018 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de bizi sevindiren yatırım tarafından harcamaların güçlenmesi, yatırımların artması. İhracatta ve turizmde güçlü bir toparlanma var. Bu büyümeye ciddi anlamda katkı veriyor."

Ağbal: İlk çeyrekte yüzde 7'den fazla büyüme bekliyoruz


"ESKİDEN BÜTÇE HARCAMALARININ YÜZDE 50'Sİ FAİZE GİDİYORDU"

Türkiye'nin borç yükünün ciddi anlamda azaldığını anlatan Ağbal, iktidarı devraldıkları 2002 yılında kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 72 olduğunu, bu oranın bugün yüzde 28'e indiğini bildirdi.

Ağbal, AK Parti iktidara geldiğinde vergilerin yüzde 85'inin faize gittiğini, bütçe harcamalarının da yüzde 50'sinin faize gittiğini vurgulayarak "Şu anda 100 liralık vergi topluyoruz. Sadece 10 lirası faize gidiyor. 90 lirası hizmete gidiyor. 100 lira bütçe harcaması yapıyoruz. 92 lirası hizmete gidiyor. 8 lirası faize gidiyor." diye konuştu.

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