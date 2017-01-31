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Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti

Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki ziyaretten sonra Çakıcı için "İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" temennisinde bulundu.

31.01.2017 - 17:22
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Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti

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Papa 2'nci Jean Paul'e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan, gazeteci Abdi İpekçi suikastinin faili Mehmet Ali Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık bir saat Alaattin Çakıcı ile görüştü.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR"

Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç de Ağca'ya ziyareti sırasında eşlik etti.

Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye geldiğinde kendisini ilk Alaattin Çakıcı'nın karşıladığını belirterek, "Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır" dedi.

Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti VİDEO

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