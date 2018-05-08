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Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

Konya Kulu'da ağıla giren kurtlar 20 koyunu boğarak telef etti.

DHA | 08.05.2018 - 16:17..
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Kulu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde Mahmut Yücekök'e ait ağıla giren kurtlar 20 koyunu boğdu.

"20 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Sabah ağıla giren Yücekök, şok yaşadı. Yücekök, "Sabah ağıla girdiğimde yerde yatan koyunları gördüm. İnceleme yaptığımda kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 3 koyun yaralı olarak kurtulmuş. Onları tedavi altına aldık. Yaklaşık 20 bin lira zararım var. Çok üzgünüm." dedi.

Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

"HER AN İNSANLARA SALDIRABİLİRLER"

Mahalle Muhtarı Uğur Yağcı ise "Kurtlar şimdiye kadar 3 tane de büyükbaşı telef etti. Halk tedirgin. Her an bir insana da saldırabilirler" diye konuştu.

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