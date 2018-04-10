Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi satan çeteye operasyon

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

BELİRLENEN 22 ADRESE OPERASYON

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in Silifke ilçesi ile Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, bir zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AÇTIKLARI FARKLI HESAPLARLA SATIYORLARDI

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede ise şüphelilerin, piyasa değerinin 10-20 bin lira aşağısında aldıkları ağır hasar kayıtlı araçları çeşitli alışveriş siteleri üzerinden açtıkları farklı hesaplarla hasarsız gibi göstererek satışa çıkardıklarını tespit etti.

Zanlıların her bir alıcı için farklı bir GSM hattı kullandığı, hattın da satış sonrası kapatıldığı belirlendi.

OTO EKSPERTİZ SERVİSLERİYLE ANLAŞMA YAPIYORLARDI

Müşterilere gerçekten hasarsız olan benzer marka, model ve renkteki araçların şasi numarası bilgisini veren zanlıların, anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenlenmesini sağlayıp müşterilerin güvenini kazandıkları ortaya çıkarıldı.

400 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin bu yöntemle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Bu arada operasyonun ardından çok sayıda mağdur vatandaş da Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç alacak olanları uyararak, araçları mutlaka iyi araştırıp almaları tavsiyesinde bulundu.