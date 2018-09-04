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Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

Ağır okul çantalarının çocuklarda ‘skolyoz’ olarak adlandırılan omurga eğriliklerine yol açtığını, bu nedenle okul çantasının sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olması gerekiyor.

İHA | 04.09.2018 - 13:53..
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Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atiye Gündüz, çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılına az süre kala, uzmanlar aileleri okul çantasının ağrılığı konusunda uyardı.

KİLO VE BOY ÖLÇÜMÜ

Dr. Atiye Gündüz, "Okul öncesi check-up çok önemlidir. İlk adım, doktor muayenesi ile başlar. Kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesi değerlendirilir. Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. Tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan şekeri bakılır, çocuğun aşı bilgileri veya aşı kartı doktorla paylaşılmalıdır. Eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yapılmalıdır." dedi.

Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

OKUL ÇANTALARI SKOLYOZ YAPIYOR

Ağır okul çantalarının omurga sağlığını bozduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Atiye Gündüz, "Ağır okul çantaları çocuklarda skolyoz olarak adlandırılan omurga eğriliklerine neden olur. Bu nedenle okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. Eğer çocuğun okul çantasını yanında taşınması gerekiyorsa 12 yaşına kadar 4 kg’ı, 15 yaşına kadar da 5 kg’ı geçmemelidir. Çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocukların sınıfta ders dinlerken masaya dayanmamaları, arkalarına yaslanarak, dik oturmaları gerekmektedir." dedi.

Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

"TENEFFÜSLERDE SINIFTA OTURMAYIN"

Atiye Gündz, "Teneffüslerde ise sırada oturmak yerine, kalkıp dolaşmalıdırlar. Okul çağı çocuklarında ayak ağrılarının nedenini okula başlarken yeni alınan ayakkabılara yormak yanlıştır. Ayakta ağrıya neden olabilecek ve çocuğun okulla olan dengesini etkileyecek, bir dizi doğuştan veya sonradan olma bozukluklar bulunmaktadır. Ağrılı bir ayakta çocuk ortopedistinin çektireceği basit bir röntgen sonucu konacak tanı ve buna göre yönlenecek tedavi ile alınacak bazı önlemler, çocukların okul performansını artıracaktır" şeklinde konuştu.

Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

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