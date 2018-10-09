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Ağır silahları çeken muhalifler Türkiye'ye güveniyor

Muhaliflerin Siyasi Komite Üyesi Ferhan, askeri muhaliflerin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarından ağır silahlarını çekmesini değerlendirdi.

AA | 09.10.2018 - 23:55..
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu üyesi Ferhan, Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki askeri muhaliflerin ağır silahlarını cephe hattındaki silahsızlanma bölgesinden çekme işlemini tamamlamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ferhan, ağır silahların çekilmesinin "olumlu" bir adım olduğunu vurgulayarak, "Ağır silahların çekilmesi muhaliflerin Türkiye'ye güvendiklerinin kanıtıdır. Askeri muhaliflerin attığı bu adım Türkiye ile yaptıkları ittifakın başarısını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ağır silahların çekilmesi ve Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirmesinin bölge halkına çeşitli yaralar sağlayacağını belirten Ferhan, "Böylece Esed rejiminin ve destekçilerinin bölgeyi türlü bahanelerle vurmasının önüne geçildi. YPG ve PYD'nin İdlib'e yönelik olası operasyona katılarak Türkiye sınırına yerleşmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.

"BÖLGE HALKINA GÜVEN VE İSTİKRAR GETİRECEK"

Ferahan, ağır silahların silahsızlanma hattından çıkarılmasının bölgeye huzur getireceğini dile getirerek, "Soçi mutabakatının uygulanması bölge halkına güven getirecek. Çocuklar, kadınlar ve yaşlıların rejimin hava ve kara saldırılarında ölmelerinin önüne geçildi." dedi.

Mutabakatla birlikte sivillere sunulacak hizmetlerin artacağına inandıklarını ifade eden Ferhan, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra bölgenin hızla kalkınacağına ve sivil halkın güven içinde meşru haklarını savunabileceğini kaydetti.

"SOÇİ MUTABAKATI ÖNEMLİ BİR ADIM"

Ferhan, Soçi mutabakatının uygulanmasının muhalifler için hem askeri hem de siyasi açıdan önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Soçi mutabakatı siyasi çözüm için de önemli bir adım. Rejimin, Cenevre görüşmelerinin önüne engel koyduğu buzları kıracak. Muhaliflerin uluslararası toplumla daha sık çalışmasını olanak sağlanacak ve rejimin Birleşmiş Milletler’in 2118 ve 2254 sayılı kararları çerçevesindeki görüşmelere uymasını sağlayacaktır."

SOÇİ MUTABAKATI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.

Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki askeri muhalif ve rejim karşıtı güçler ağır silahları cephe hattından çekme işlemini dün tamamlamıştı.

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