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Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

07.06.2017 - 12:28
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Düzenlemeye göre; Tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı.

SAHİL YOLUNDAKİ YÜKLERİ YÜZÜNDEN FERİBOTA ALINMAYACAKLAR

Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.

Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak

ŞOFÖRLER, MASRAFLARI AZALTMAK İÇİN FERİBOTA AKIN ETMİŞLERDİ

Diğer yandan; 3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara zorunlu olması, şoförleri Sirkeci-Harem arabalı vapur hattına yöneltmiş, masrafları azaltmak için feribot kullanıyorlardı.

Ancak bu durum, ağır tonajlı araçların sahil yolu üzerinde yük oluşturmasına neden oldu.

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