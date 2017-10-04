Ağırlaştırılmış müebbet nedir

Bu cezanın çerçevesi Türkiye’de cezaların infazına ilişkin temel kanun olan 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” tarafından belirlemektedir.

Bu maddede düzenlenen infaza göre hükümlü, tüm hapislik yaşantısını tecritte, tek başına geçirmek zorundadır.

ZİYARET VE TELEFON HAKKI

Diğer hükümlülerin haftada bir telefon ve ziyaret hakkı varken bu cezanın uygulandığı hükümlüler bu haklardan 15 günde bir yararlandırılmaktadır.

Üstelik de diğer hükümlüler üçüncü dereceye kadar “kan ve kayın hısımları” ile akraba olmamalarına rağmen adlarını vereceği üç kişi ziyaret edebilirken bu cezanın uygulandığı hükümlüler sadece eşi, alt soyu, üst soyu ve vasisi ziyaret edebilmektedir.

Üstelik de aynı anda birden çok ziyaretçiyle görüşme imkanı tanınmadığı için bu hükümlüler diğer akrabalarını bir daha hiç görememek bir yana ailesini de bir daha hiçbir zaman bir arada görememektedir.

SOSYAL AKTİVİTE YASAK

Bu kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hükümlüler hapishanelerde sosyal aktivitelerden yararlanması da mümkün değildir. Eğer hapishane idaresi izin verirse günde bir saat kendi ünitesinde kalan diğer hükümlüleri görebilir ki görebileceği hükümlü sayısı en fazla ikidir. Sosyal olarak neredeyse tam bir izolasyon söz konusudur.

Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

CEZASINA ARA VERİLEMEZ

Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkUm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

ÖMÜR BOYU HAPİSTE YATMAK

Ağırlaştırılmış müebbet cezası birden fazla olanların cezası da katlanarak artacağı için şartlı salıverilme söz konusu olmayacaktır. Kısaca halk arasında ağırlaştırılmış müebbet cezası ömür boyu hapiste yatmak demektir.