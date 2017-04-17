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AGİT: Biz referandumu gözlemlemek için geldik

AGİT (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) Anayasa Değişikliği Referandumu'yla ilgili açıklama yaptı.

17.04.2017 - 15:25
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chp

AGİT temsilcileri Anayasa Değişikliği Referandumu'yla ilgili raporlarını açıkladılar.

"BİZ GÖZLEMLEMEK İÇİN GELDİK"

Gözlemciler; "CHP ve HDP'nin sonucu değiştirecek binlerce oyun şaibeli olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptali için başvuracak olmasını nasıl değerlendiriyorusunuz?" sorusuna "Bunun iyi bir şekilde değerlendirmemizi yapmak için vaktimiz yok. Bu bizim yetki alanımız değil. Biz gözlemci olarak bulunuyoruz ve gözlemlemek için geldik. Referandum günü büyük sorun yaşanmadı ama bazı yerlerde sorun yaşandı." cevabını verdi.

Öte yandan AGİT temsilcilerinin açıklaması devam ederken Halk TV yayını keserek CHP'nin açıklamasını vermeye başladı.

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