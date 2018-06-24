taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

AGİT gözlemcisi: Seçim şeffaf bir ortamda geçti

AGİT üyesi Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi.

AA | 24.06.2018 - 22:07..
  1. Haberler
  2. Gündem

AGİT-PA ve Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlardan Sorumlu Komite Üyesi Turov, AGİT-PA'dan iki kişi, Şangay İşbirliği Örgütünü temsilen bir kişi olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan gelen üç gözlemcinin seçim izleme faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK YOĞUN BİR KATILIM GÖZLEMLEDİK"

Sabah saatlerinden itibaren toplam 11 sandığı ziyaret ettiklerini belirten Turov, "Hem Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekilleri hem de AGİT gözlemci misyonu olarak buradayız. Sabah saatlerinden itibaren çok yoğun bir katılım gözlemledik." dedi.

"SEÇMENİN İRADESİNİ ETKİLEYEN HERHANGİ BİR UNSUR OLMADI"

Seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini vurgulayan Turov, şöyle devam etti:
"Ankara'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz."

"SANDIKLARDA TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILANDIK"

Seçim işlemleri sırasında tüm siyasi parti temsilcilerinin bir arada olmasının şeffaflığın göstergesi olduğunu söyleyen Turov, "Ziyaret ettiğimiz tüm sandıklarda Türkiye Cumhuriyeti seçim mevzuatına aykırı bir durum olmadığı için seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Seçim izleme faaliyetleri sırasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Turov, "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda resmen bir Türk misafirliği ile karşılaştık. Güler yüzlü, tamamen yardıma açık, görmek istediğimiz tüm belgelere bakma fırsatımız olmuştur. Seçmen kütüklerinde kaç kişi olduğu gibi tüm bilgiler bizimle şeffaf bir ortamda paylaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

763
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

526
FOX TV'de yüzler düştü

FOX TV'de yüzler düştü

170
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

171
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

851
Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

142
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM