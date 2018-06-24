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AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

AGİT Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, "Her zaman kullandığımız metodolojide seçimleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir sorun yaşamadık." açıklamasında bulundu.

AA | 24.06.2018 - 13:18..
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti, yerinde gözlem faaliyetlerine Ankara'daki Teğmen Kalmaz İlkokulunda başladı.

Büyükelçi Glover, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, heyetin 24 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini ve uzun süreli gözlemcilerin bir aydır ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

"SEÇİM GÜNÜ NELER OLACAĞINI GÖZLEMLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Birkaç gün önce Türkiye'ye gelen kısa süreli gözlemcilerin de bugün sandık başında olanları gözlemleyeceklerine işaret eden Glover, "Biz de kısa süreli gözlemcilerin yanı sıra sandıklarda seçim günü neler olacağını gözlemlemek için buradayız. Buradan da başka yerlere geçeceğiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gözlemciler tüm bu oy verme sürecinin yanı sıra sayımlar ve tutanakların yazılması, yurt dışı oyların sayılmasını da izleyecekler." diye konuştu.

300'ÜN ÜZERİNDE GÖZLEMCİ GÖREV YAPACAK

AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi ile çalıştıklarını kaydeden Glover, 300-330 civarında gözlemcinin görev yaptığını söyledi.

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

"BİR SORUN YAŞAMADIK"

Glover, "AGİT heyetine yönelik herhangi bir engelleme yok. Her zaman kullandığımız metodolojide seçimleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir sorun yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından okula giren heyet, burada seçimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

Uluslararası 8 kuruluştan 415 kişi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere görev yapıyor.

Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığı, propaganda süreci, seçime katılım, seçim iş ve işlemlerini izleyerek bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

AGİT: Seçimde engelleme yok, bir sorun yaşamadık

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