Rusya’nın Yakutya bölgesinde yaşayan Olena Podlujnaya, şaman kültürünü devam ettiren bir kadın sanatçı. Bir çeşit şaman çalgısı olan ağız kopuzu ile dinleyicilerine unutulmaz performans sergileyen Podlujnaya, dinleyenlerini ezgileriyle salondan alıp vahşi doğaya götürüyor.

DOĞA SESLERİNDEN MÜZİKLER YAPIYOR

6 yaşından bu yana ağız kopuzu kullanan Podlujnaya, çocukluğundan bu yana bu sanat ile ilgilendiğini ve doğa sesleri ile müzikler yaptığını söyledi. Şaman kültürüne duyduğu ilgiyi müziğine yansıtan Podlujnaya, dinleyicileri arasında Uutai sahne adıyla tanınıyor.

Ağız kopuzu ile vahşi doğa sesleri çıkartan şaman kadın ViDEO



ELEKTRO-ŞAMAN MÜZİK

Vahşi doğa seslerinden yaptığı müziklerle dinleyenlerini adeta ruhani bir yolculuğa çıkartan "Uutai" bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok yarışa katılarak, aynı zamanda elektro ve tekno müzikleri içeren iki albüm çıkarttı.