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Ağız kopuzu ile vahşi doğa sesleri çıkartan şaman kadın

Rusya'da Olena Podlujnaya isimli bir kadın, bir çeşit Şaman çalgısı olan ağız kopuzu ile ilginç ve bir o kadar da büyüleyici bir performans sergiledi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 10:53..
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Rusya’nın Yakutya bölgesinde yaşayan Olena Podlujnaya, şaman kültürünü devam ettiren bir kadın sanatçı. Bir çeşit şaman çalgısı olan ağız kopuzu ile dinleyicilerine unutulmaz performans sergileyen Podlujnaya, dinleyenlerini ezgileriyle salondan alıp vahşi doğaya götürüyor.

Ağız kopuzu ile vahşi doğa sesleri çıkartan şaman kadın

DOĞA SESLERİNDEN MÜZİKLER YAPIYOR

6 yaşından bu yana ağız kopuzu kullanan Podlujnaya, çocukluğundan bu yana bu sanat ile ilgilendiğini ve doğa sesleri ile müzikler yaptığını söyledi. Şaman kültürüne duyduğu ilgiyi müziğine yansıtan Podlujnaya, dinleyicileri arasında Uutai sahne adıyla tanınıyor.

Ağız kopuzu ile vahşi doğa sesleri çıkartan şaman kadın ViDEO

ELEKTRO-ŞAMAN MÜZİK

Vahşi doğa seslerinden yaptığı müziklerle dinleyenlerini adeta ruhani bir yolculuğa çıkartan "Uutai" bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok yarışa katılarak, aynı zamanda elektro ve tekno müzikleri içeren iki albüm çıkarttı.

Ağız kopuzu ile vahşi doğa sesleri çıkartan şaman kadın

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