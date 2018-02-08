Ağız kopuzu nedir

Damboi ismiyle de bilinen ağız kopuzu Orta Asya Türklerinin Şamanizme inandığı dönemlerde kullandığı bir çeşit çalgıdır.

Günümüzde de kullanılan Ağız kopuzu, ismini çıkarttığı sesten almaktadır. Orta Asya'da halen yaygın olarak kullanılan, özellikle yerlilerin kullandığı bu çalgı, son dönemde ülkemizde yeniden popüler hale gelen ağız kopuzu, 6 bin yıllık bir tarihe sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Çeşitli metallerin alaşımından oluşturulan Ağız kopuzu, Orta Asya haricinde de Hindistan ve okyanus adalarında da bambudan yapılarak kullanılmaktadır. Geçmişte Şaman ayinlerinde kullanılan bu aygıt, eğlence ve müzik yapımında da kullanılmıştır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Esas işlevi müzik aracı olan Ağız kopuzu, içeriğindeki mandalın ağız içerisinde hareket ettirilmesi ile titreşim oluşup, ağızdan çıkan nefesin yönüne göre farklı seslerin çıkması ile çalışmaktadır.

Çeşitli boylarda ve de formlarda bulunan bu çalgı Avrupa ve Amerika'da ise "ağız arp"i de denmektedir.



Özellikle etnik müziklerin ve de şaman ayinlerin vazgeçilmezi olan ağız kopuzu türk kültüründe izlerini tarak çalınması olarak da gösterir.