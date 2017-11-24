Ağız ve diş eti hastalığı kadınlarda düşük riski sebebi

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığının önemine dair açıklama yapan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Abdullah Uysal, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının çeşitli hastalıklara yol açtığını belirtti.

Bu haftanın amacının ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Dr. Uysal, "Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler vücut sağlığını da etkilemektedir. Diş çürükleri ile dişeti hastalıkları, kalp- damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini arttırmaktadır. Herkese ağız ve diş sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Genel sağlık problemleri yaşayan insanların da diş etlerine ve ağız ve diş sağlıklarına dikkat etmeleri çok önemli. Aksi halde ciddi sağlık sorunları ve riski ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROBLEMLERİ KADINLARDA DÜŞÜK RİSKİNİ 8 KAT ARTIRIYOR"

Toronto Üniversitesi'nde ağız ve diş sağlığı üzerine yapılan bir çalışmadan örnek veren Dr. Uysal şöyle konuştu:

"Yetişkin bireyler için, ağız ve diş sağlığı problemi olan hastalarda özellikle kadınlarda düşük görülme oranının 8 kat arttığı, koroner kalp problemlerinin 7 kat görülme ihtimalinin yükseldiği ve solunum problemlerinin de yine 4-5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çocuklar için ise ağız ve diş sağlığı problemleri büyüme ve gelişmeyi oldukça etkiliyor. Ağız ve diş sağlığı bozuk olan çocuklar ideal kilolarına ulaşamıyor. O yüzden ağız ve diş sağlığını sadece ağız içerisindeki problem olarak değil genel bir problem olarak düşünmekte daha çok fayda var."





"DİŞ ETİYLE İLGİLİ SORUNLAR DİYABETE YOL AÇABİLİR"

"Öncesinde diyabetin bir sonucu olarak diş etinde problem görüldüğü belirtilmekteyken artık tam tersi diş etiyle ilgili problemlerin diyabete yol açabileceği şeklinde yayınlar var" diyen Dr. Uysal, "Hastaların kontrole gittiklerinde 'Hemoglobin A1c' değerlerine düşmemesine sebep ağız ve diş sağlığındaki, özellikle diş eti problemlerindeki uygulanmayan tedaviler ve var olan sorunların neden olduğu ifade edilmekte. Bu konuda çok dikkat etmek lazım özellikle diyabet hastalarının diş etleriyle ilgili problemlerini bir an önce tedavi ettirip, çözüme ulaştırmaları gerekiyor." diye konuştu.

Hamilelik döneminde belirli periyotlarda müdahalelerde bulunabildiklerini, fakat bazı dönemlerde anestezi yapamadıklarını aktaran Dr. Uysal, özellikle böyle bir planlama yapmadan önce kadınlara mutlaka ağız ve diş sağlığı ile ilgili bütün problemlerini çözmeleri uyarısında bulundu. Aksi takdirde araştırmaların kötü bir ağız hijyeninin düşük oranını 8 kat oranında tetiklediği sonucunun çıktığını ifade etti.

"DİŞLERİ DOĞRU FIRÇALAMAK VE DİŞ İPİ KULLANMAK ŞART"

Ağızda var olan bakterilerin kendilerine besleneceği plaklar bulduğu zaman diş çürümesinin başlayacağını belirten Dr. Uysal, "O yüzden bizim ilk hedefimiz o plakları oradan uzaklaştırmak yani mekanik bir temizlik olmalı. Dişlerimizi doğru fırçalamalıyız. Ülkemizde maalesef diş ipi kullanımı da hiç yaygın değil, kaldı ki diş fırçalamakta bütün bireylerin kazanmış olduğu bir alışkanlık değil. O yüzden en az günde iki kere dişlerimiz fırçalamalıyız. Bunun yanında diş ipini ağız bakımına eklemiz şart" dedi.

"DİŞ ETİNİN KANAMAMASI İÇİN DİŞ TAŞLARININ OLUŞUMUNU ENGELLEMEK GEREKİR"

Diş etinin ödemli olduğunda kanadığının bunun sebebinin de diş taşları olduğunu bildiren Dr. Uysal, "Diş taşlarının oluşmasından dolayı bu taşlar diş etlerine baskı yapar bu da ödeme sebep olur. Ödemli bir diş etine uyaran geldiğinde, yani dişimizi fırçalarken veya yemek yerken de kanama olur. O yüzden diş taşının oluşumunu engellemek için doğru bir ağız bakımı, doğru fırçalama yöntemleri ve bütün bunlara rağmen rutin kontroller ve gerekirse arada diş taşlarının temizletilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"AĞIZ İÇERİSİNDEKİ HEMEN HEMEN BÜTÜN PROBLEMLER AĞIZ KOKUSU YAPAR"

Hastalardan gelen en büyük şikayetin ağız kokusu olduğunu dile getiren Dr. Uysal, ağız içerisindeki hemen hemen bütün problemlerin ağız kokusuna sebep olacağını aktardı. Ağız kokusunu önlemek için doğru ve iyi bakım yapmak gerektiğini belirten Dr. Uysal, insanların mutlaka rutin olarak doktor kontrolüne gitmesi gerektiğini söyledi.

"ÇOCUĞUN SORUMLULUĞU ANNE VE BABASINDA"

Çocukların fırçalama yetisi kazanana kadar sorumluluklarının anne ve baba olduğunu ve diş fırçalamanın alışkanlık haline gelmesi için ebeveynlere çok iş düştüğünü belirten Dr. Uysal, "Aileler farklı apareylerle yardım alabilirler; örneğin parmaklara geçirilen diş fırçaları var, çocuğun ağız hijyeni için anne ve babalar çocuklarına fırçalama alışkanlığı kazandırmalı." diye konuştu.

"2 DAKİKA BOYUNCA DİŞİ FIRÇALAYIP, 3 AYDA BİR FIRÇANIZI DEĞİŞTİRİN"

Doğru ve yeterli bir sürede eğer dişler fırçalamamışsa aslında dişlerin hiç fırçalanmış sayılmadığını vurgulayan Dr. Uysal, muhakkak 2 dakika boyunca fırçanın ağzın içindeki bütün yüzeylere, doğru bir şekilde temas etmesi gerektiğini ve diş fırçasını sağlık açısından yaklaşık 3 ayda bir değiştirmenin önemli olduğunu belirtti.