Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü

Evinizdeki pillerin boş mu dolu mu olduğunu anlamanın basit yolu.

Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır

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Futbol topu nasıl yapılır

En çok takip edilen spor dalı olan futbol için toplar nasıl yapılıyor? Merakınızı bu yazı ile gidereceksiniz..