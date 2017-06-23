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Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü

Adana'da 33 yaşındaki Habibe Oğuz, sürekli ağlayan 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'i susturmak için ağzını ve burnunu kapattı.

23.06.2017 - 15:43
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Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 12 yıl önce evlenen 35 yaşındaki Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca, tüp bebek tedavisi gördü.

DOĞUM SONRASI PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADI

Tedavinin ardından 6 ay önce çiftin Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Doğum sonrası ise Habibe Oğuz, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü

AĞZINII VE BURNUNU ELİYLE KAPATTI, BEBEK ÖLDÜ

İddiaya göre bugün minik Muhammed'in sürekli ağlaması üzerine anne Habibe Oğuz, bebeğin ağzını ve burnunu eliyle kapattı. Bir süre sonra bebeğin hareketsiz kaldığını farkeden anne, kardeşlerini arayarak durumu anlattı. Eve gelen kardeşleri bebeği Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü

Doktorlar bebeğin öldüğünü belirleyince, durumu polise bildirdi. Anne Habibe Oğuz gözaltına alınırken, bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü


Ağlayan bebeğini susturmak isterken öldürdü

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