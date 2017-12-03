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Ağlayan hayvanseveri patileriyle teselli etti

Ankara'da, hayvanları kışın soğuktan korumak için yaptığı evin yıkıldığını gören hayvan sever Nurhan Duru gözyaşlarını tutamadı.

İHA | 03.12.2017 - 09:35..
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Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Patili Dağ mevkisinde yaklaşık 6 senedir ikamet eden ve hayvanseverliği ile tanılan 49 yaşındaki Nurhan Duru, elinden gelen tüm imkanları seferber ederek sokak köpeklerine sahip çıkmaya çalışıyor. Hayvansever Duru, yaz kış demeden, hava şartları ne olursa olsun çevredeki köpekleri kendi elleriyle besliyor.

Nurhan Duru, kış aylarının gelmesiyle birlikte köpekler üşümesin diye dağlık bir alanda kendi imkanlarıyla köpek barınağı yapma kararı aldı. 1 hafta boyunca sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar uğraşarak evin 4 duvarını ördükten sonra çimento ile sıvadı.

Ağlayan hayvanseveri patileriyle teselli etti

YANINDAN AYRILMADILAR

Ertesi sabah yarım kalan barınağı tamamlamak için giden Duru, emek vererek yapmaya çalıştığı barınağın yıkıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Duru’nun ağladığı anlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Arkadaşının telefonuna yansıyan görüntüde, köpekler ağlayan Duru’nun yanına yaklaşarak ağlamaması için adeta teselli etti. Patilerini Duru’nun dizine koyan köpekler onun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Ağlayan hayvanseveri patileriyle teselli ettiler VİDEO

2 AY ÖNCE 60 HAYVAN KATLEDİLDİ

Daha önceden yaptıkları küçük kulübelerin kışın tamamen kar altında kalacağı için barınak yapma kararı aldıklarını anlatan Duru, şunları kaydetti:
“2 ay önce burada 60 tane hayvanımız katledilmişti. Burada kalan diğer hayvanlarımız için küçük bir barınak yapmaya karar verdik. Fakat ne yazık ki kötü niyetli insanlar bitirmek üzere olduğumuz barınağı yıkmış. Ben bu barınağı yapmak için sabah 6’dan akşam 7’ye kadar çalışıyordum. Buradaki hayvanlar bu evin yıkılmasını hak edecek ne yaptı. Günah değil mi, ne olacak, ne yapacak ve en önemlisi nerede ısınacak bu hayvanlar? Şimdi varilin içinde ateş yakıp ısıtmaya çalışıyorum onları."

Ağlayan hayvanseveri patileriyle teselli etti

"BURADA VERİLEN BİR EMEK VAR"

“Burada verilen bir emek var” diyen Duru sözlerine şöyle devam etti:
“1 haftadır uğraşıyorduk. En son dış sıvasını yapmıştık ve sadece çatısını yapmak kalmıştı. Onu yapmak için geldiğimizde ne yazık ki evin yerle bir olduğunu gördük. Bunu yapanlar bizim evimizi yıkmadılar. Bu canların, hasta bebeklerin evini yıktılar.”

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