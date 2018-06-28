Ağlayan kadın dövmesi hırsızı ele verdi

Adana'da bir apartmandan elektrik kablosu çalan Volkan K., kolundaki ağlayan kadın dövmesi ile tespit edilerek yakalandı. Voklan K. "Paraya ihtiyacım olduğu için çaldım, pişmanım." dedi.

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Dünyanın en soğuk noktası Antartika'da: -98 derece

ABD’li bilim insanları son yaptığı çalışmalarla, dünyadaki en düşük hava ısının -98 derece ile Antartika'da olduğu bilgisine ulaştı. Bu bölgede, boğaz ve akciğerlerin dahi donabileceği kaydedildi.