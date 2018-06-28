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Ağlayan kadın dövmesi hırsızı ele verdi

Adana'da bir apartmandan elektrik kablosu çalan Volkan K., kolundaki ağlayan kadın dövmesi ile tespit edilerek yakalandı. Voklan K. "Paraya ihtiyacım olduğu için çaldım, pişmanım." dedi.

DHA | 28.06.2018 - 08:22..
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Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, bir apartmanın yangın merdiveninden 4'üncü kata çıkan hırsız, ardiye olarak kullanılan alandaki dolapta bulunan 30 metre elektrik kablosunu çaldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kabloların çalındığını fark eden sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin kolunda 'Ağlayan kadın' dövmesi olduğunu saptadı.

Şüphelinin yakalamak için çevrede arama başlatan polisler, kolunda dövmesi olan Volkan K.'yi (28) yakaladı.

Ağlayan kadın dövmesi hırsızı ele verdi


"90 LİRAYA SATTIM, PİŞMANIM"

Gözaltına alınan Volkan K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, "Paraya ihtiyacım olduğu için, elektrik kablosunu çaldım. Tanımadığım bir seyyar satıcıya, 90 liraya sattım, pişmanım." dedi.

İşlemlerinin ardından Volkan K., adliyeye sevk edildi.

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