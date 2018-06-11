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Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

Efsaneleri ve türküleri ile ünlü Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

AA | 11.06.2018 - 18:59..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri büyüledi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'nda bugün gün batımında kartpostallık manzara ortaya çıktı.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü Ağrı Dağı'nın zirvesinde görülen sis bulutu dikkati çekti.

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

"AĞRI DAĞI ŞAPKA TAKTI"

Manzarayı görenler, "Ağrı Dağı şapka taktı" yorumu yaptı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı'nda bu durum, genellikle bahar ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

Ağrı Dağı, sis bulutuyla büyüledi

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