Ağrı Dağı'nda 8 terörist öldürüldü

Dün Ağrı’nın Doğubayazıd ilçesinde jandarma timlerince Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesimde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Ahmet Polat Baş ve J.Uzm.Çvş Hamza Dursun Pampal şehit olmuştu.
ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI
Bugün gerçekleştirilen operasyonda ise şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, Doğubayazıt'ta 8 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Polat Baş
Şehit J.Uzm.Çvş Hamza Dursun Pampal