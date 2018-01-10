taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.448
USD
3,7949
EURO
4,5538
ALTIN
161,38
PETR
69,2000

Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu

Ağrı Valiliği tarafından, Ağrı Dağı kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla örgüte ait yaşam malzemelerinin gömülü olarak ele geçirildiği bildirildi.

DHA | 10.01.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ağrı Dağı kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonla birçok yaşam malzemesiyle birlikte bir güneş paneli ele geçirildi.

Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu

GÖMÜLÜ HALDE BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Operasyonla ilgili valilik tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle: ”Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin tespit ve imha edilmesi maksadı ile 08-09 Ocak 2018 tarihlerinde icra edilen operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet güneş paneli, 1 adet ekmek sacı, 1 takım kamuflaj elbise, örgütsel doküman, çok miktarda mutfak araç gereci, 11 adet 20 litrelik su damacanası içerisine konulmuş mazot ve benzin, 50 kilogram salça, 100 kilogram kesme şeker, 140 kilogram tuz, 50 kilogram pirinç, 120 kilogram nohut, 500 kilogram zeytin, 100 adet 250 gramlık margarin, 50 kilogram pekmez, 100 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 70 kilogram. kuru fasulye, 200 paket kuru maya, 108 litre sıvı yağ, 3 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir."

Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu

Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu



Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu

İlginizi Çekebilir
Mardin'de ekilen buğdaylar tarlada çürümeye başladı
Mardin Kızıltepe'de kuraklığın getirdiği sorunlar en çok çiftçileri etkiliyor.
Kafe tuvaletinde gizli kamera bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirdiği tespit edilen işletmeci tutuklandı.
Siirt'te PKK'nın 8 sığınağı imha edildi
Siirt'te, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı 8 sığınak, tespit edildikten sonra içerisindeki mühimmatlar alınarak imha edildi.
Bodrum'da deniz temizliğinde küvet çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü koyda yapılan deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan küvet ve yaklaşık 1 ton çöp, görenleri şaşkına çevirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

191
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

159
AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

277
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

161
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

242
Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

74
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM