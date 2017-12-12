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Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı Dağı'nda düzenlenen operasyonda boş bir evin mutfağında yer alan girişi çamaşır makinesiyle gizlenen sığınak ele geçirildi.

AA | 12.12.2017 - 21:56..
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Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kesimindeki bölümünde operasyon başlattı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİYLE SIĞINAĞI KAMUFLE ETTİLER

Eş zamanlı yapılan harekat kapsamında timler, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güngören köyündeki boş bir evde arama gerçekleştirdi. Aramada, evin mutfağında çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulundu.

Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER

Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi.

Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla imha edildi.

Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

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