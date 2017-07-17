Ağrı doğalgaza kavuşacak

Aksa Doğalgaz'ın 27 ilde faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin yıl sonuna kadar Ağrı'da 20 milyon lira yatırım yapmayı hedeflediği belirtildi.

KIŞIN KULLANIMA BAŞLANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Üst Yöneticisi Yaşar Arslan, Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinin doğalgaza kavuşmasının bölge için önemli bir avantaj olacağını vurgulayarak, "Yapılacak yatırımla kurulacak 150 kilometre şebeke altyapısıyla 12 bin konuta doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Ağrı halkının yatırımlarla birlikte dönüşümlerini sonbahardan önce gerçekleştirmelerini ve bu kış doğalgaz kullanmaya başlamalarını arzu ediyoruz. Gelecek 5 yılda Ağrı ve Doğubayazıt'a 100 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıl sonunda Ağrı ve Doğubayazıt ilçesine doğalgaz götürülmesi amacıyla lisans ihalesi düzenlemiş ve ihaleyi en düşük teklifi veren Aksa Doğalgaz dağıtım şirketi kazanmıştı.