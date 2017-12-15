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Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da, etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor, hayvanlar ayakta durmakta güçlük çekiyor.

İHA | 15.12.2017 - 09:27..
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Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin sayılı hayvan pazarlarından olan Ağrı hayvan pazarında hayvan alım satımında yılın en durgun günleri yaşanıyor.

EKSİ 20 DERECE

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 derecenin üzerinde ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde ise ayaz etkili oluyor. Henüz gün doğmadan hayvan pazarına gelen besiciler ve alıcılar soğuk havadan korunmak için sık sık çevrede bulunan kahvehanelerde çay içerek ısınmaya çalışıyor.

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

HAYVANLARIN AĞZI, YÜZÜ, BURNU DONDU

Önceki aylara nazaren sakin görülen hayvan pazarında besiciler ellerinde bulunan hayvanları satıp bir an önce evlerine gitmek isterken, tüccarlar ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanları daha uygun bir fiyata almak için beklemeyi tercih ediyor.

Pazarda bulunan insanların yanı sıra hayvanlarda soğuk havadan olumsuz yönde etkileniyor. Nefeslerin adeta donduğu pazarda, çok sayıda büyükbaş hayvanın ağzı, yüzü ve burnu donarken, bazılarının ise ayakta durmakta güçlük çektiği ve zaman zaman kayarak düştükleri görüldü. Yere düşen hayvanlar ise çevredeki vatandaşların çabası ile ayağa kalkıyor.

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

DAHA DA SOĞUK OLACAK

Hayvan pazarında bulunan vatandaşlar, hava şartlarının satışları olumsuz yönde etkilediğini ve önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını söylediler.

Besiciler, saman ve yem fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu bu nedenle hayvan beseleyemediklerini belirttiler. Hayvan pazarının geçmiş aylara göre yarı yarıya dolduğunu dile getiren tüccarlar, pazarda hayvanların az olduğunu ve bu durumun ilkbahara kadar böyle devam edeceğini anlattılar.


Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu

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