Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf askerin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8'İ SERBEST BIRAKILDI

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan bu kişilerden bir kıdemli albay, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 2 astsubay tutuklandı, diğer 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalan 8 muvazzaf askerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri ve bu doğrultuda ifade verdikleri öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkartılan ve Bosna Hersek'te bulunduğu anlaşılan 1 üsteğmen ve 1 astsubayın yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin Ağrı merkezli İstanbul, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Karaman, Giresun, Malatya, Balıkesir ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ile astsubayların da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 30'u gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan daha önce 2 grup ayrı olarak adliyeye çıkarılan 15 kişiden 3'ü tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.