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Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

Ağrı merkezli İstanbul ve Batman’da, göçmen kaçakçılarına organizasyonluk yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 10.02.2018 - 21:42..
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Ağrı merkezli İstanbul ve Batman’da, göçmen kaçakçılarına organizasyonluk yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11’i tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında organizatör konumunda bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 Şubat 2018 tarihinde Doğubayazıt ilçemiz, İstanbul ve Batman illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 7 araca mahkeme kararıyla el konulmuş, bu şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca bu operasyon kapsamında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 731 yabancı şahıs yakalanmış, Bu şahıslar üzerinde 944 gram eroin ve 2 kilo reçine esrar ele geçirilmiştir" denildi.

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