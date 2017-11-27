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Ağrı merkezli terör operasyon: 26 gözaltı

Ağrı merkezli 2 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve fotoğraflar ele geçti.

AA | 27.11.2017 - 16:54..
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden propaganda yapan, örgütün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine katıldıkları belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

POLİSTEN EVLERE BASKIN

Ekiplerce Ağrı merkez, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt, Taşlıçay ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Ağrı merkezli terör operasyon: 26 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait 105 fişek, uyuşturucu madde, örgüt propagandası içeren kitaplar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ağrı merkezli terör operasyon: 26 gözaltı

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