Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

Görevden alınan Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın yerine vekaleten Vali Musa Işın'ın görevlendirilmesinin ardından, erken saatlerden itibaren belediye, özel idare ve karayolları ekiplerince cadde ile sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

AĞRI SOKAKLARI ÇÖPLERDEN KURTULUYOR

Ekipler, kentin giriş ve çıkışlarında, cadde ve sokaklarda biriken kar ile çöp yığınlarını kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşıyor.

YENİ GÖREVLENDİRİLEN VALİ HİZMETE BAŞLADI

Yavuz Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok ekip bir anda temizleme çalışmasına başladı. Başta Valimiz Işın olmak üzere tüm ekibe mahallem adına teşekkür ederim." dedi.