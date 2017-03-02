taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.670
USD
3,6921
EURO
3,8919
ALTIN
147,67
PETR
55,9300

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesi, sokak ve caddelerde çöp ve kar temizleme çalışmalarına başladı.

02.03.2017 - 13:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Görevden alınan Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın yerine vekaleten Vali Musa Işın'ın görevlendirilmesinin ardından, erken saatlerden itibaren belediye, özel idare ve karayolları ekiplerince cadde ile sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

AĞRI SOKAKLARI ÇÖPLERDEN KURTULUYOR

Ekipler, kentin giriş ve çıkışlarında, cadde ve sokaklarda biriken kar ile çöp yığınlarını kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşıyor.

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

YENİ GÖREVLENDİRİLEN VALİ HİZMETE BAŞLADI

Yavuz Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok ekip bir anda temizleme çalışmasına başladı. Başta Valimiz Işın olmak üzere tüm ekibe mahallem adına teşekkür ederim." dedi.

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

Ağrı sokakları çöplerden temizleniyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

221
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

88
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

14
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

165
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

110
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

122
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM