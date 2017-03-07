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Ağrı Vali Yardımıcısı FETÖ'den tutuklandı

Ağrı'da, FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar tutuklandı.

07.03.2017 - 23:19
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Ağrı Vali Yardımıcısı FETÖ'den tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar'ı kentte gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Pınar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Pınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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