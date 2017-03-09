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Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

Ağrı Valisi Musa Işın, Leyla Zana'nın kendisine terör örgütü PKK'yı 20 devletin kullandığı söylediğini belirtti.

09.03.2017 - 16:47
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"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında Leylek Pınar Mahallesi'ndeki taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işın, 1,5 yıldır ilde terör hadisesi yaşanmadığını söyledi.

LEYLA ZANA: PKK'YI 20 DEVLET KULLANIYOR

Leyla Zana ile diyaloğunu anlatan Ağrı Belediye Başkan Vekili Işın, "Leyla Zana bana dedi ki; 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor.' İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir." dedi.

Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın

"ZİYARETİME GELDİ"

Leyla Zana'nın kendisini ziyaretindeki konuşmayı anlatan Işın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Leyla Zana Ağrı Milletvekili seçildikten sonra diğer 3 milletvekiliyle birlikte ziyarete geldi. Ziyaretten 2-3 gün öncede Doğubayazıt'ta tırlar ve kamyonlar yakılmıştı. Ben de Sayın Vekil, Kürtler size 80 milletvekili verdi dedim. Bu, 'Biz kan akmasını istemiyoruz. Ülkemizde bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz' demektir.

GİDİN PKK'YA 'ŞİDDET İSTEMİYORUZ' DEYİN

80 milletvekili gidin PKK'ya 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz.' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız."

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