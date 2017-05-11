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Ağrı ve Hakkari'de 9 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7, Hakkari-Irak sınırında 2 olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.05.2017 - 23:01
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asd

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist ağır yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Derecik beldesi kırsal alanındaki Gedik Tepe ve Başkaya'da bulunan askeri üs bölgesine Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Radarla atışın yapıldığı bölgeyi tespit edilen güvenlik güçleri, fırtına obüsleriyle teröristleri ateş altına aldı.

Teröristlerin telsiz konuşmalarına göre, operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralandığı öğrenildi.

AĞRI'DA 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı il Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Tendürek Dağı kışlak mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 11 asker yaralandı.

Durumu ağır olan 2 asker Van'a sevk edilirken, diğer 9 yaralı asker ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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