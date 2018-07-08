Ağrı ve Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik Ağrı ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlediği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER VE TUTUKLANANLAR

Operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şahıslarla 4 tüfek, 2 tabanca, bir kama, 75 tüfek fişeği, 10 tabanca mermisi, 2 cam aparat, 37,44 gram metamfetamin maddesi, 9,35 gram sentetik kannaboid maddesi, bir uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanların tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı." denildi.