Ağrı'da 1 ayda terörden 45 kişi tutuklandı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı için gözaltına alınan 18 kişi tutuklanırken, PKK'ya yapılan operasyonlarda alınanlardan 27 kişi de cezaevine gönderildi.

BYLOCK'TAN 33 KİŞİ YAKALANDI

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay FETÖ/PDY, PKK/KCK terör örgütleri, tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadelede yapılan operasyonların bilançosu açıklandı.

Açıklamada, Fethullahçı terör örgütü ile yapılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında görevli şahıslar ve sivil şahıslardan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 şahsın yakalandığı bu şahıslardan 15’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 18 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.





TERÖRLE MÜCADELEDE 27 TUTUKLAMA

PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında ise 58 kişinin yakalandığı bunlardan 14’ünün adli kontrol şartıyla, 17 ‘sinin ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ve 27 kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Operasyonlarda 5 adet av tüfeği ve fişekleri, 1 kuru sıkı ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.