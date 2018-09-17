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Ağrı’da 108 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da durdurulan bir tırın içinde 108 kilo eroin ele geçirildi. İranlı sürücü ve 2 kişi tutuklandı.

DHA | 17.09.2018 - 20:16..
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Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’ dan Doğubayazıt güzergâhı kullanılarak batı illerimize tır ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi.

108 KİLO EROİN

Açıklamada, "Doğubayazıt-Ağrı karayolunun 5'inci kilometresinde durdurulan araçta gerçekleştirilen arama sonucu; 145 paket halinde toplamda 108 kilo 948 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. TIR'ın sürücüsü ve araçta bulunan 2 şahısla birlikte toplamda 3 İran uyruklu şahıs ‘uyuyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Ağrı’da 108 kilo eroin ele geçirildi

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