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Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Nisan ayında başlanan sondaj çalışmalarında bin 500 metre derinlikte, 48 derece sıcaklığında jeotermal su bulundu.

DHA | 15.07.2018 - 10:31..
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Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, jeotermal suyun bulunmasının kentte kaplıca turizminin geliştireceğini söyledi.

"2 AYLIK BİR ETÜT ÇALIŞMASI GEÇİRDİLER"

Elban, “Bugün tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğumu ve sizin de aynı duyguları paylaştığınızı biliyorum. Geçen yıl eylül ayında il merkezinde jeotermal kaynak bulunduğu konusundaki düşüncelerimizi MTA Genel Müdürlüğü ile paylaştık. Kendileri uzman ekiplerini ilimize gönderdiler. 2 aylık bir etüt çalışması gerçekleştirdiler ve bulunduğumuz alanda sondaj kararı verildi. Nisan ayında sondaj çalışması başladı.

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

"3,4 MİLYON DOLARLIK MALİYET OLUŞTU"

Bu çalışma neticesinde arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde jeotermal su kaynağına ulaşıldı. İl Özel İdaresi ve MTA Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol uyarınca 3,4 milyon liralık bir maliyet oluştu. Çıkan jeotermal suyun sıcaklığı 48 derecedir. Kaplıca için gerekli olan sıcaklığın üzerinde bir derecedir.

Kuyuda, saniyede 38 litre su bulunmaktadır. Bu su kaynağıyla 30 civarında otel ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak miktara tekabül ediyor. Hiçbir enerji ve motor kullanmadan da artezyen yaparak 20 litre su kendiliğinden çıkmaktadır. İlimiz ekonomisi ve istihdamı için çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu, ilimiz için bir güç olduğunu değerlendiriyoruz.

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

"140 METRELİK KÖPRÜ YAPIYORUZ"

Burada yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza bol kazanç, çalışacak kişilere de iyi bir iş ortamı olmasını diliyorum. Konum itibari ile kuyunun bulunduğu alan çok değerli ve stratejik bir alanda. Havaalanına yürüme mesafesinde. Bizim temel iddiamız şuydu, bu jeotermal bölgeye havaalanından gelen insanların yürüyerek gelebilecekleri bir alan oluşturmak. Bu iddiamızın doğruluğunu ispatlamak için yıl sonuna kadar 140 metrelik bir köprü yapıyoruz. Bu alanı hemen Ağrı-Van karayoluna kestirmeden bağlıyoruz" diye konuştu.

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Sondaj çalışmalarında birçok kişinin emeği olduğunu belirten Elban, "MTA envanterinde sınırlı olan bu aracın kısa süre içerisinde gelmesini sağlayan dönemin Enerji Bakanı, şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski müsteşar ve şimdiki Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ve MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’e çok teşekkür ediyoruz. Bu iş, rekor denebilecek bir süre içerisinde gerçekleşti. MTA Genel Müdürlüğümüzün hem merkezde çalışan ve onların deyimiyle kampta çalışan arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle, onların emekleri ve duaları neticesinde bu su çıktı. Huzurlarınızda tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Ağrı'da 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

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