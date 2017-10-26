Ağrı'da 241 kilo eroin yakalandı

“İçerde” dizisinin iki ezeli düşmanı Rıza Kocaoğlu ve Damla Colbay, önceki gün Cihangir’de yemekteydi.

Rıza Kocaoğlu ve Damla Colbay yemekte

Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil füzenin testlerine başlandı.

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

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Alişan Kapaklıkaya'dan ağlatan siyah pantolon hikayesi

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, TRT'de konuk olduğu programda kendi hayatından ibret dolu bir hikayeyi paylaştı.