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Ağrı'da 241 kilo eroin yakalandı

Ağrı'da bir tırın dorsesinde 241 kilo 944 gram eroin ele geçirildi.

26.10.2017 - 06:58
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Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki Şeker kavşağında yer alan uygulama noktasına gelen İran uyruklu K.M. idaresindeki tırı durdurdu.

Ağrı'da 241 kilo eroin yakalandı

6 ÇUVALDA 458 PAKET

Ekiplerce yasal yükü naftalin olarak gösterilen tırın dorsesinde yapılan aramada, 6 çuvala konulan 458 paket halinde 241 kilo 944 gram eroin bulundu.

Eroine el koyan ekipler, sürücü K.M'yi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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