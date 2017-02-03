Ağrı'da 38 bin 949 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir iş yerinde kaçak ilaç bulunduğu ve kaçak ilaçların İran'a yasa dışı yollarla ihracatının yapılacağını tespit ettiği belirtildi.

ŞURUP, KAPSÜL, AMPÜL..

Açıklamada, "İş yerinde yapılan arama neticesinde, çeşitli markalarda 34 bin 940 adet kapsül, 2 bin 799 kutu şurup, bin 210 adet ampul olmak üzere toplam 38 bin 949 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen ilaçların perakende satış fiyatının 57 bin 200 TL olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahipleri H.A. ve R.A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında adli tahkikat düzenlenmiştir" denildi.