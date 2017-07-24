Ağrı'da 40 bin yavru sazan derelere bırakıldı

Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, balık üretiminin ve iç su verimliliğinin artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve doğal suların aşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 40 bin sazan yavrusu Ağrı'ya getirildi.

YAVRULAR DERELERE SALINDI

Yavru sazanlar daha sonra Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince kentteki Körsu ve Şeryan derelerine salındı. Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal bir tür olan sazan balıklarının iç sularda sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edildiğini söyledi.