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Ağrı'da 5 dil bilen çaycı

Ağrı'da 5 dil bilen Nimet Özbalık, iş bulamadığı için kahvehanede çalışıyor.

01.03.2017 - 12:45
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Ağrı’da 5 dil bilen ve iş bulamadığı için hayvan pazarındaki bir kahvehanede çalışmak zorunda kalan vatandaş, öğrendiği dilleri kullanabileceği bir iş arıyor.

KAHVEHANEDE ÇALIŞIYOR

Uzun yıllar Almanya ve Avusturya’da yaşayan ve ardından memleketi Ağrı’ya dönen Nimet Özbalık adlı vatandaş, gittiği her yerde 5 dil bilmesine rağmen iş bulamayınca kahvehanede garsonluk yapmaya başladı.

REHBERLİK YAPAMIYOR

Almanca, Fransızca, Hırvatça dillerinin yanı sıra Türkçe ve Kürtçe olmak üzere toplamda 5 dil bilen Özbalık, Ağrı’ya yabancı turist gelmemesi nedeni ile rehberlik yapamadığını belirtti. İlkokul mezunu olmasına rağmen büyük gayret göstererek bu dilleri öğrendiğine dikkat çeken Özbalık, “Avrupa’da 12 yıl kaldım ve tersanelerde gemi yapımında çalıştım. Daha sonra memleket özlemi çektiğim için Türkiye’ye döndüm. Avrupa’da kaldığım yıllarda çok iyi Almanca, Fransızca ve Yugoslavca dillerini öğrendim. Şu an 5 dil konuşabiliyorum, bu dilleri konuşabilmeme rağmen evimi geçindirmek için kahvehanede, 20-30 liraya çalışıyorum” dedi.

Ağrı'da 5 dil bilen çaycı

DİLLERİ KULLANMAK İSTİYOR

Ailesi Ağrı’da olduğu için başka şehirlere gitmek istemediğini vurgulayan Nimet Özbalık, 5 dili çok akıcı bir şekilde konuştuğunu ifade etti. Bu dillerin Ağrı’da kullanılmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşadığına değinen Özbalık, “İlkokul mezunu olmama rağmen 5 dili ana dilim gibi öğrendim. Ancak iş imkanı bir türlü bulamadım. Bende ailemi geçindirmek için şu an kahvehanede çalışıyorum. Umarım büyük zorluklarla öğrendiğim bu dilleri ileri de kullanma imkanı bulurum. Oturduğum ev kiralık ve maddi imkanım olmadığı için günü birlik işlerde çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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